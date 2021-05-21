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«ДНР»: В Донецке задержали несовершеннолетнего лжеминера

21 мая 2021, 15:55

«ДНР»: В Донецке задержали несовершеннолетнего лжеминера

В Донецке задержан несовершеннолетний местный житель. Сотрудники так называемого «МВД ДНР» говорят, что подросток хулиганил, а именно сообщил о том, что на территории одной из школ Киевского района находится взрывное устройство.

За такое правонарушение группировка «ДНР» прописала в своем «Уголовном кодексе» статью 236 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), согласно которой лжеминера могут оштрафовать на сумму от 200 до 700 тысяч рублей, отправить на принудительные работы или посадить в тюрьму на 5 лет.

В марте на подконтрольной «ДНР» территории участились ложные сообщения о минировании зданий. В частности, 1 марта в Донецке сообщали о «минировании» 36 школ, а через три дня — проверяли наличие взрвывчатки в еще нескольких учебных заведениях. Затем 11 марта в Макеевке поступило анонимное сообщение о минировании зданий в трех районах города. 

 

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