Начали бурить скважины: Россия ищет пресную воду для Крыма под Азовским морем

Научно-исследовательское судно начало бурить скважины в Азовском море для поиска под его дном запасов пресной воды на нужды Крыма. Об этом сообщил вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Евгений Кабанов, передает «РИА Новости».



Как сообщается, российские ученые считают, что под Азовским морем находятся зоны прарусел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.



«Специальное научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам и начало бурение скважин», – сказал Кабанов.



В то же время он добавил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно. Результаты первых исследований ученых ожидаются к 1 июля.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Разведка показала, что поступающая из имеющихся скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая. В то же время в России утверждают, что проект поможет решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова, поскольку под дном Азовского моря находятся большие запасы пресной воды.



Экологи считают, что если россияне начнут бурение дна Азовского моря, то вода, которая останется на Крымском полуострове, будет непригодна для питья. И это приведет к тому, что сама территория может стать безлюдной.