Россия с июля начнет добывать воду для Крыма под Азовским морем

В Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает «РБК».



«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», – сказал Хуснуллин.



Он уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под Азовским морем для обеспечения потребностей полуострова.



Кроме того, вице-премьер отметил, что поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

Ранее Марат Хуснуллин заявлял, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле, что позволит оценить потенциал таких скважин. По словам вице-премьера РФ, этот проект поможет решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова, поскольку под дном Азовского моря находятся большие запасы воды.