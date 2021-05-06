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Крым может стать непригодным для жизни. Эколог – о последствиях бурения Россией скважин в Азовском море

06 мая 2021, 16:59

Крым может стать непригодным для жизни. Эколог – о последствиях бурения Россией скважин в Азовском море

Если россияне начнут бурение дна Азовского моря, то вода, которая останется на Крымском полуострове, будет непригодна для питья. Это приведет к тому, что сама территория может стать безлюдной. Об этом рассказала директор центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив в эфире «Громадського радіо».

Эколог отметила, что вследствие бурения дна Азовского моря, о котором заявили в России, возникнет депрессионная воронка, то есть пониженная поверхность подземных вод, обусловленная водоотбором. Это повлечет неотвратимые последствия.

«Из-за формирования такой депрессионной воронки, которая закроет собой территорию аннексированного Крыма, будет огромная вероятность протечек морских засоленных вод в подземные воды. В результате ухудшится качество имеющихся питьевых запасов, то есть вода, которая еще останется, будет не пригодна для питья, и территория может стать непригодной для жизни. Это проект, который может сделать эту территорию безлюдной», – считает Оксана Волоско-Демкив.

По ее словам, если бурить дно возле Крыма, «то эта воронка может закрыть территорию Крыма, а последствия будут ощущаться и на прилегающих территориях, и юг Украины будет поражен».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Первые скважины россияне уже пробурили. Хуснуллин сообщил, что поступающая из имеющихся скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая. В то же время он утверждает, что проект поможет решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова, поскольку под дном Азовского моря находятся большие запасы пресной воды.

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