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«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем

22 мая 2021, 09:51

«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем

В отдельных районах Луганской области медики подтвердили 30 новых случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» признают 4 612 случаев коронавируса.

Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 021 человек, а скончались – 429.

В пятницу, 21 мая, медики при «ЛНР» сообщили о 30 новых случаях заражения COVID-19 и одном умершем.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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