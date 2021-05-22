«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем

В отдельных районах Луганской области медики подтвердили 30 новых случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.



Всего с начала пандемии в группировке «ЛНР» признают 4 612 случаев коронавируса.



Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 021 человек, а скончались – 429.

В пятницу, 21 мая, медики при «ЛНР» сообщили о 30 новых случаях заражения COVID-19 и одном умершем.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.