СМИ: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин планируют впервые встретиться в Швейцарии. Об этом сообщает швейцарская газета Тages-Аnzeiger со ссылкой на источники.



Отмечается, что встреча пройдет, вероятно, в Женеве, где уже приземлилась миссия ВВС США. Переговоры состоятся в ближайшие две недели.



О том, что переговоры состоятся в Женеве также сообщали четыре источника NBC.



Байден рассчитывает, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года во время его турне по Европе.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.