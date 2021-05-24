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СМИ: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

24 мая 2021, 20:43

СМИ: Путин и Байден встретятся в Швейцарии

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин планируют впервые встретиться в Швейцарии. Об этом сообщает швейцарская газета Тages-Аnzeiger со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча пройдет, вероятно, в Женеве, где уже приземлилась миссия ВВС США. Переговоры состоятся в ближайшие две недели.

О том, что переговоры состоятся в Женеве также сообщали четыре источника NBC.

Байден рассчитывает, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года во время его турне по Европе. 

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин будут поднимать украинский вопрос на двухсторонних переговорах, подготовка к которым еще продолжается. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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