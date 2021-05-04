Байден допускает встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден рассчитывает, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится в июне 2021 года во время его турне по Европе. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает «РБК-Украина».



«Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем» – ответил Байден на вопрос о том, может ли его встреча с Путиным состояться во время поездки в Европу.



Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Украине на личной встрече.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется летом, точной даты так же как и страны проведения переговоров пока нет.



«Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах... Еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», – сказал Песков.