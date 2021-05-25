Пригласят Зеленского: В Мариуполе назвали сроки открытия олимпийского бассейна

В Мариуполе осенью этого года после капитального ремонта откроется плавательный бассейн «Нептун». Об этом сегодня на заседании исполкома Мариупольского горсовета сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает 0629.



По его словам, бассейн станет «суперсовременным спортивным объектом, единственным подобным в Украине».



Бойченко отметил, что проект был подан в национальный спорткомитет и одобрен для финансирования. На его реализацию государство выделило 76 млн грн.



«Если бы не это, нам бы пришлось потратить еще не один год на ремонт "Нептуна"», – признался мэр.



Получить финансирование на реконструкцию мариупольцы рассчитывают в ближайшее время. Если все пойдет по плану, то бассейн откроют уже в октябре-ноябре, а на его открытие пригласят президента Украины Владимира Зеленского.



Также сегодня на заседании исполкома утвердили рабочий проект реконструкции прилегающей к бассейну территории. Это почти 5 тысяч квадратных метров, на которых заменят скамейки и урны, отремонтируют освещение, установят детскую площадку и обустроят парковку для автомобилей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Мариуполе построят 50-метровый олимпийский бассейн, но при этом напомнил мэру города Вадиму Бойченко о его обещании обновить набережную. Городской голова обратился к президенту с просьбой включить в программу «Большое строительство» бассейн в Мариуполе.



В начале апреля в Донецкой облгосадминистрации сообщили, что в Мариуполе в рамках программы «Большое строительство» начались работы по реконструкции бассейна «Нептун», построенного еще в 1970 году. Проектом предусмотрено обустройство 50-метрового бассейна, детского бассейна, тренировочных спортзалов. В обновленном сооружении планируют создать условия для занятий пятью олимпийскими видами спорта.