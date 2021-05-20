Завершат ко Дню города: В Мариуполе начали реконструкцию второй части пирса

В Мариуполе обновляют городской пирс/ Фото: 0629

В Мариуполе стартовали работы по реконструкции правой части городского пирса в Приморском районе. Проект обещают завершить ко Дню города, передает 0629.



В прошлом году отремонтировали левую часть пирса. Это место стало очень популярным и разнообразило культурное пространство города.



Заместитель городского головы Сергей Захаров сообщил, что за год эту локацию посетили более полумиллиона человек из числа горожан и гостей Мариуполя.

Теперь городские власти решили провести реконструкцию зеркальной, правой части пирса. В целом стоимость проекта составляет 18,5 млн грн, из них 7 млн грн вложит компания «Метинвест», из городского бюджета будет выделено 11,5 млн грн.



Реконструкцию обещают завершить ко Дню города, который мариупольцы отмечают в сентябре.



Сейчас работы уже начались. В рамках реконструкции усилят несущие конструкции, заменят опоры и перила пирса, уложат бетонный слой и террасную доску. Также планируют установить новое освещение, лавочки и урны.

По словам Сергея Захарова, две стороны пирса будут повторять друг друга и даже будут отремонтированы одним и тем же материалом. Также в планах городской власти – соединить два пирса. Следующий этап проекта – реконструкция здания водноспортивного комплекса и открытие фуд-зоны. Работы запланированы на следующий год.