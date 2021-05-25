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Правозащитница рассказала, что будет с людьми, которые поселятся в отобранных «ДНР» домах и квартирах

25 мая 2021, 20:39

Правозащитница рассказала, что будет с людьми, которые поселятся в отобранных «ДНР» домах и квартирах

После деоккупации территорий, которые сейчас контролирует группировка «ДНР», признанное ими бесхозным и отобранное жилье будет возвращено реальным владельцам. При этом люди, поселившиеся там, должны будут его покинуть и возместить нанесенный ущерб. Об этом рассказала координаторка по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» Элина Шишкина, передает телеканал «Дом».

Она подчеркнула, что о фактах незаконного завладения имуществом, которое «администрации» от «ДНР» посчитали бесхозным, собственники должны сообщать в правоохранительные органы на подконтрольной Украине территории.

Согласно украинскому законодательству, люди, имущество которых осталось на временно неподконтрольных территориях, все равно являются его собственниками, объясняет правозащитница.

«Это имущество в контексте так называемых "законов" оккупационных властей почему-то считается бесхозным. Понятное дело – люди, убежав от войны, бросили жилье, выехали на подконтрольную Украине территорию. Но в контексте украинского закона это имущество бесхозным не является. У него есть собственники», – подчеркивает Элина Шишкина.

По ее словам, исключение составляют только те случаи, когда собственник сам совершил какие-то юридические действия по отношению к своему жилью – продал его, передал или обменял. При этом договор, например, купли-продажи должен быть зарегистрирован на подконтрольной украинскому правительству территории.

«Если по отношению к этому имуществу совершаются противоправные, незаконные действия – а такими как раз и является экспроприация и те все документы, которые выдают оккупационные власти, – то собственники имеют право обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении и представлять факты и доказательства, которые свидетельствуют о том, что их имущество было экспроприировано», – говорит координаторка по адвокации БФ «Право на защиту».

Она отметила, что собранные факты о незаконном завладении имуществом Украина будет использовать как подтверждение незаконных действий России в международных судах.

Также обращение в правоохранительные органы даст возможность вернуть свое жилье после деоккупации неподконтрольных Украине территорий. При этом люди, которые на тот момент, возможно, будут проживать в отобранных домах или квартирах, будут вынуждены их покинуть.

«Эти люди должны осознавать, что, когда вернутся реальные собственники, они должны будут освободить это имущество. Если будет ущерб, например, повреждено имущество, возможно, нужно будет еще компенсировать собственнику ущерб», – добавила Элина Шишкина.

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которое осталось от умерших, чьи родственники не оформили наследство.

В мае на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».

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