«ДНР» начала опечатывать «бесхозные» квартиры

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. Об этом сообщает местное сепаратистское СМИ «Донбасс Сегодня».



Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы», отмечается в сообщении.



Также было опубликована фотография, на которой видно, что на дверь квартиры наклеена бумага с печатями, надписью «Опечатано исполнительной службой» и номером телефона местного мобильного оператора.



Корреспондент «Новостей Донбасса» позвонил по этому номеру. Взявшая трубку женщина отказалась представиться, но в ходе разговора не стала отрицать, что занимается вопросами опечатанных квартир.

В конце апреля «ДНР» ввела новый порядок выявления, учета и принятия в «муниципальную собственность» бесхозной недвижимости и выморочного имущества. Теперь указанные процедуры будут проводить «администрации» городов и районов.



В феврале «ДНР» создала новую т.н. межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозяйственной недвижимостью. «Комиссия» рассматривала заявления разных «органов ДНР», которые выявили недвижимость, «имеющую признаки бесхозности».