«ДНР» забирает недвижимость: Правозащитники рассказали, что делать

Недавно появилась информация, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. В Благотворительном фонде «Право на защиту» прокомментировали эту ситуацию и дали советы, что делать, если за вашим имуществом пришли местные «власти».
В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которые остались от умерших, чьи родственники не оформили наследство.
Адвокационная координаторка БФ «Право на защиту» Элина Шишкина отмечает, что подобное происходило и в оккупированном Крыму.
«Подобная ситуация, но с земельными участками, была в оккупированном Крыму, когда оккупационные власти издали распоряжение об экспроприации приграничных земель, принадлежащих иностранцам или лицам без гражданства. Фактически это все земельные участки на побережье Крыма и те, которые граничат с подконтрольной украинской власти территорией. Итак, можно увидеть, что оккупационные власти в неподконтрольных районах Донецкой области, а со временем, возможно, и Луганской, решили действовать по той же схеме», – прокомментировала Шишкина.
По ее словам, после появления таких сообщений к правозащитникам стали обращаться люди с просьбой проконсультировать их, что делать в этом случае.
«И, по нашему мнению, количество таких обращений может существенно возрасти», – добавила представительница организации.
Правозащитники советуют, на что стоит обращать внимание, если на неподконтрольных территориях у вас забирают принадлежащее вам по закону:
На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».
В феврале «ДНР» создала новую т.н. межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозяйственной недвижимостью. «Комиссия» рассматривала заявления разных «органов ДНР», которые выявили недвижимость, «имеющую признаки бесхозности».