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«ДНР» забирает недвижимость: Правозащитники рассказали, что делать

18 мая 2021, 15:35

«ДНР» забирает недвижимость: Правозащитники рассказали, что делать

Недавно появилась информация, что на подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной. В Благотворительном фонде «Право на защиту» прокомментировали эту ситуацию и дали советы, что делать, если за вашим имуществом пришли местные «власти».

В конце апреля «ДНР» приняла порядок, согласно которому могут забирать недвижимость или выморочное наследство, если его признают бесхозным. Под это подпадают жилые здания и помещения, хозяйственные постройки, а также имущество, включая земельные участки, которые остались от умерших, чьи родственники не оформили наследство.

Адвокационная координаторка БФ «Право на защиту» Элина Шишкина отмечает, что подобное происходило и в оккупированном Крыму.

«Подобная ситуация, но с земельными участками, была в оккупированном Крыму, когда оккупационные власти издали распоряжение об экспроприации приграничных земель, принадлежащих иностранцам или лицам без гражданства. Фактически это все земельные участки на побережье Крыма и те, которые граничат с подконтрольной украинской власти территорией. Итак, можно увидеть, что оккупационные власти в неподконтрольных районах Донецкой области, а со временем, возможно, и Луганской, решили действовать по той же схеме», – прокомментировала Шишкина.

По ее словам, после появления таких сообщений к правозащитникам стали обращаться люди с просьбой проконсультировать их, что делать в этом случае.

«И, по нашему мнению, количество таких обращений может существенно возрасти», – добавила представительница организации.

Правозащитники советуют, на что стоит обращать внимание, если на неподконтрольных территориях у вас забирают принадлежащее вам по закону:

  1. Необходимо сохранять все документы, подтверждающие право собственности на жилье (договоры купли-продажи, мены, дарения, завещания и т.д.), а также желательно сделать копии этих документов и заверить их нотариально. Это нужно для того, чтобы можно было защищать свои права, особенно в контексте реинтеграции оккупированных территорий после восстановления контроля над ними со стороны украинской власти.
  2. В случае, если есть желание выехать на неподконтрольные Украине территории для того, чтобы подтвердить право собственности на жилье по так называемым «законам» оккупационной администрации, – стоит оценить все возможные риски такого шага для жизни, здоровья и безопасности владельца имущества.
  3. Важно обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении, если речь идет о случаях экспроприации жилья на территориях ОРДЛО. Это необходимо для того, чтобы документировать нарушения прав человека, обобщать их и перенаправлять в международные судебные инстанции, в частности, в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека как дополнения в межгосударственным искам, которые там рассматриваются.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать «бесхозную» недвижимость. Жилье, хозяева которого давно уехали и не платят за услуги ЖКХ, арестовывают сотрудники «исполнительной службы».

В феврале «ДНР» создала новую т.н. межведомственную комиссию по вопросам управления бесхозяйственной недвижимостью. «Комиссия» рассматривала заявления разных «органов ДНР», которые выявили недвижимость, «имеющую признаки бесхозности».

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