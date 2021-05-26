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Украина будет бороться с «Северным потоком – 2», пока по нему не пойдет газ – Кулеба

26 мая 2021, 19:51

Украина будет бороться с «Северным потоком – 2», пока по нему не пойдет газ – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия пока не выиграла борьбу за «Северный поток – 2». Так он прокомментировал приостановку санкций США против оператора газопровода Nord Stream – 2 AG на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду.

Кулеба подчеркнул, что пока строительство газопровода «Северный поток – 2» не завершено на 100%, Украина будет продолжать отстаивать свои позиции.

«Ничто не завершено, пока оно [строительство "Северного потока – 2" ] не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил государственному секретарю США Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась», – сказал министр.

Глава МИД отметил, что безусловно, теперь у создателей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов завершить проект.

«Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по "Nord Stream – 2", мы будем бороться за защиту наших интересов», – сказал Дмитрий Кулеба.

Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2». Однако ключевая компания-оператор проекта Nord Stream – 2 AG в списке отсутствует.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США послабят свою позицию по «Северному потоку – 2», это будет «проигрыш США и лично президента Джо Байдена».

Верховная Рада Украины на заседании 21 мая приняла обращение к США относительно введения санкций за строительство газопровода «Северный поток – 2». Парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США остановить строительство газопровода путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream – 2 AG.

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