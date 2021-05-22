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США ввели санкции против компаний и судов, связанных с «Северным потоком – 2». Оператора проекта в списке нет

22 мая 2021, 13:39

США ввели санкции против компаний и судов, связанных с «Северным потоком – 2». Оператора проекта в списке нет

Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток – 2». Однако ключевая компания-оператор проекта Nord Stream – 2 AG в списке отсутствует, передает «Интерфакс-Украина».

Так, в санкционный список вошли: российское федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», общество с ограниченной ответственностью «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», «Коксохимтранс».

Под санкциями теперь находятся 13 судов, в том числе четыре судна, имеющие отношение к строительству трубопровода, а также ряд судов «Морской спасательной службы».

В то же время Минфин США опубликовал документ, разрешающий и регулирующий взаимодействия с «Морской спасательной службой» в вопросах, не имеющих отношения к «Северному потоку – 2».

Как сообщалось, в госдепартаменте США на этой неделе объявляли о том, что под санкции могла бы попасть компания-оператор проекта – Nord Stream – 2 AG, однако ее решили пока исключить из санкционных списков, так как этого «требуют национальные интересы США». Решение Вашингтона не вводить санкции против этой компании приветствовали в Берлине и в Москве.

В итоге Nord Stream – 2 AG действительно не фигурирует в опубликованном Минфином США дополненном санкционном списке.

Верховная Рада Украины на заседании 21 мая приняла обращение к США относительно введения санкций за строительство газопровода «Северный поток – 2».

Украинский парламент призвал Палату представителей и Сенат Конгресса США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, «для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток – 2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG"».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США послабят свою позицию по «Северному потоку – 2», это будет «проигрыш США и лично президента Джо Байдена».

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