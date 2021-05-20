Зеленский о России, США и конфликте на Донбассе. Главное

Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, провел большую пресс-конференцию. В пресс-службе офиса президента сообщили, что главе государства заявили вопросы более ста редакций. Но успели задать все же несколько десятков. Среди популярных тем – конфликт на Донбассе и отношения с Россией. «Новости Донбасса» собрали главные тезисы, прозвучавшие от Владимира Зеленского.



О паспортизации жителей отдельных районов Донбасса



Президент назвал массовую выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных городов Донецкой и Луганской областей первым шагом к аннексии этих территорий.



«Это точно первый шаг, так как то же самое происходило когда-то в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема».



По словам президента, паспортизацию жителей Донбасса обсуждали даже представители НАТО.



«Больше мы не можем повлиять на ситуацию, кроме как дипломатическими разговорами, хотя вы знаете мое отношение к дипломатическим разговорам. Я считаю, что они не являются главным и единственным оружием. Я считаю, что нужно двигаться в разных направлениях, хотя пока это единственный выход».



О поддержке европейских стран и «нормандских» переговорах



По мнению главы государства, Франция и Германии несколько ослабили свои позиции по отношению к России.



«Мы понимаем, что мы будем идти дальше в "нормандском формате". У меня была встреча с президентом Макроном в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель. Я чувствуют их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее… Я считаю, что они в последнее время немножко ослабляют свои позиции относительно России».



Зеленский считает, что ослабление позиций по отношению к РФ связано, в частности, с экономической ситуацией, в том числе, с давлением внутри их стран со стороны бизнеса.



«Например, у Германии это связано с тем, что также есть экономическое давление из-за санкционной политики относительно "Северного потока – 2". Очень сложный выбор. Но пока что я знаю, что они поддерживают Украину».



Об отношениях с США



Зеленский считает, что кроме «нормандского» формата (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на востоке Украины должна состояться его встреча президентом РФ Владимиром Путиным, а также привлечены США.



«Почему не останавливаем "нормандский формат"? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю действительно за параллельный разговор, прямой разговор с президентом Российской Федерации».



Зеленский считает риском то, что США могут также послабить свою позицию на фоне строительства Северного потока-2.



«Я считаю, что это будет проигрыш США и лично президента Джо Байдена. Это будет серьезная победа РФ и новое перераспределение сил и влияния. Я знаю, что даже в Сенате и Конгрессе США разделились мнения. Это серьезная игра».



Относительно возможности встречи президентов США и РФ, Зеленский сказал, что эта встреча необходима.



«Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть».



О встрече с Путиным



На уровне администраций президентов Украины и РФ ведутся переговоры о возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Темой встречи должно стать урегулирование конфликта на Донбассе.



«Сейчас есть согласованные кластеры относительно прекращения войны, кластеры между Германией и Францией. Нет согласования с российской стороной. Потому, насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ, предложил в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начат, скажу вам откровенно, разговор между Офисом президента Украины и РФ».



«У нас с вами нет другого шанса. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ – Путин, я очень этого хочу, я в это верю».



О референдуме



Первый всеукраинский референдум, который бы инициировал Зеленский, был бы посвящен ситуации на Донбассе.



«Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть – я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов - A, B, C - по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это один, может быть, из планов, если не сработает другой».



Об аннексии Крыма



Присоединение различных стран к «Крымской платформе» грозит им осложнением отношений с РФ.



«Это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания "Крымской платформы". Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает ее».



«Мы, наконец-то откроем постоянно действующий офис "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах – как Крыма, так и РФ. Это очень серьезный шаг вперед».



О заморозке конфликта



Конфликт на Донбассе проще было бы заморозить, но Украина использует один процент из ста для того, чтобы урегулировать ситуацию, не допустив «замороженного» конфликта, заявил президент.



«Я очень много думаю на эту тему, общаюсь с экспертами из своей команды. С людьми, которые проходили войны, и не одну, с людьми, которые решали такие сложные вопросы. Наш кейс – один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами… 99% зависит от РФ».