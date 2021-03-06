«Северный поток-2»: Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска газопровода

Украина готовится к возможному запуску газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказал генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТС) Сергей Макогон в интервью венгерской экономической газете Világgazdaság.



Он отметил, что на случай запуска российского газа в обход Украины разработано несколько сценариев.



«Поскольку в Украине – самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита», – сказал Макогон.



Гендиректор ОГТС добавил, что необходимо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних украинских потребителей, так и для коммерческих клиентов.



«Это значит, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно – в случае полного отказа от транзита нашей территорией – уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией», – пояснил Макогон.



При этом он высказал сомнения в жизнеспособности «Северного потока-2», учитывая решительную позицию США, большинства европейских стран и введенные санкции.



Гендиректор ОГТС считает, что данный проект является деструктивным, особенно для региона Центральной и Восточной Европы. По его словам, если транзит украинской ГТС будет прекращен, то Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. Тогда европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, которая могла быстро обеспечить дополнительный спрос в ЕС, даже путем увеличения суточного транзита.



«Северные и Турецкий потоки не имеют такой гибкости, поэтому ЕС нужно будет вкладывать миллиарды евро в строительство новых газохранилищ и СПГ терминалов ради своей энергетической безопасности», – заключил Сергей Макогон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение строительства Россией газопровода «Северный поток-2» станет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы.



«Газпром» планирует достроить газопровод «Северный поток-2» собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 километров газопровода уложено более 2300 километра (то есть 94%). В декабре 2020 года российский трубоукладчик «Фортуна» построил 2,6 километра магистрали «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии; сейчас продолжается укладка труб в исключительной экономической зоне Дании.