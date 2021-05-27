Глава Донецкой ОГА заявил, что будет добиваться строительства аэропорта в области

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что намерен добиваться строительства аэропорта в области. Об этом он сказал в ходе конференции UkraineInvest Talks: Dnipro.



Он отметил, что регион развивается, несмотря на оккупацию почти трети его территории в результате вооруженной агрессии РФ.



«О цифрах и достижениях. Это первое место по объему реализованной инновационной продукции промышленными предприятиями. Вторая по Украине Донецкая область по объемам реализованной промышленной продукции, третья – по объемам капитальных инвестиций и экспорта. Результатом работы основных отраслей промышленности области является более трети производимой в Украине металлургической продукции и более 8% продукции машиностроения», – перечислил Кириленко.



По его словам, Донетчина занимает второе место в Украине по объему прямых иностранных инвестиций. Почти 76% инвестиций в экономику области направляется в промышленность.



Глава ОГА подчеркнул, что области критически не хватает аэропорта, поскольку ближайшие расположены в Харькове и в Запорожье.



«Мариуполь расположен от линии фронта в 25 км, и это развивающийся город. Краматорск – население было 100 тысяч жителей, сейчас – 200 тысяч, расположен на расстоянии 40-45 км от линии фронта. По нормативам аэропорт строить нельзя ни там, ни там, норматив после катастрофы МН17 – 120 км (от зоны боевых действий – Ред.). Но это не значит, что мы не будем строить... Мы будем строить, мы изменим эти условия, мы примем эти риски, но это будет», – заявил Кириленко.



В ходе своего выступления он представил ряд инвестпроектов, в том числе проект реконструкции и развития аэропорта в Краматорске. Ориентировочная стоимость проекта составляет 35 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь.