Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гайдай: Место для будущего аэропорта на Донбассе уже определено, но пока не разглашается

22 мая 2021, 16:42

Гайдай: Место для будущего аэропорта на Донбассе уже определено, но пока не разглашается

Место для строительства нового аэропорта на Донбассе уже почти определено, однако пока подробности проекта не разглашаются из соображений безопасности. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью каналу «Донбасс Онлайн».

«Я был на большом совещании, на котором присутствовали очень много силовиков, и контрразведка, и разведка, и наша Госавиаслужба, и вице-премьер Алексей Резников, и мой коллега Павел Кириленко (глава Донецкой облгосадминистрации – Ред.). Этот вопрос двигается в сторону создания и строительства аэропорта, но все равно вопрос не быстрый – это два года, так точно», – рассказал Гайдай.

Он подчеркнул, что пока не может сообщать детали проекта.

«Не могу разглашать определенные детали, потому что это совещание было с грифом "ДСК" ("Для службового користування" – Ред.). Подробностей пока еще не будет, но уже место более-менее определено. Сейчас юридические все аспекты пройдут, и я надеюсь, что скоро можно будет анонсировать», – добавил глава Луганской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями. 

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь.

Читайте также:

Министр инфраструктуры назвал примерную стоимость строительства аэропорта на Донбассе

Еще по теме

Прочее
Аэропорт
Люди
Сергей Гайдай

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:53
Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах
10:46
«ДНР» заявила о 286 новых случаях коронавируса и 25 смертях
09:51
«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем
19:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 мая
17:49
В Донецке снова заговорили о минировании зданий
15:55
«ДНР»: В Донецке задержали несовершеннолетнего лжеминера
15:20
Потребуют регистрацию: «ДНР» определила правила въезда в Седово в этом году
11:28
«ДНР»: За сутки еще более 300 пациентов с ковидом
09:34
На неподконтрольной Луганщине – 30 новых случаев COVID-19
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 мая
20:03
Боевики снова запретили патрулю ОБСЕ проезд на блокпосте у Еленовки
19:44
«ДНР» милитаризирует даже отдых: В Донецке строят парк с военной техникой
19:02
В Донецке в ходе обстрела повреждены два здания
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
все новости
17:30
На этой неделе 26 человек не смогли проехать в сторону Донецка и Луганска через КПВВ
16:42
Гайдай: Место для будущего аэропорта на Донбассе уже определено, но пока не разглашается
16:25
На Донетчине возобновили водоснабжение после аварий на магистральном водопроводе
15:59
Мина попала в дом: Боевики обстреляли поселок Пески на Донетчине
15:28
Длинные выходные в июне: Сколько будут отдыхать украинцы
14:59
В ПФУ озвучили, когда проведут перерасчет пенсий и доплаты работающим пенсионерам
14:36
Коронавирус на Луганщине: 58 заболевших за сутки, три человека умерли
13:39
США ввели санкции против компаний и судов, связанных с «Северным потоком – 2». Оператора проекта в списке нет
13:11
Снайпер боевиков тяжело ранил украинского военного на Донбассе
12:53
Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах
12:29
Россия снова попыталась обвинить Украину в водном кризисе в Крыму. В украинском МИД отреагировали
11:58
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 24 мая
11:09
Пушилин, Пасечник, Аксенов и другие: Против кого Зеленский ввел санкции
10:46
«ДНР» заявила о 286 новых случаях коронавируса и 25 смертях
09:51
«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем
все новости
ВИДЕО
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18 мая, 18:51
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция