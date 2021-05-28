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СНБО рассматривает список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций

28 мая 2021, 19:05

СНБО рассматривает список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций

Министерство иностранных дел передало на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны санкционный список из граждан Беларуси, поддерживающих режим самопровозглашённого президента этой страны Александра Лукашенко. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

«Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента», — сказал в эфире телеканал «Украина24» в пятницу.

Речь идет о белорусах, которые участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников.

В сентябре 2020 года вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников заявлял, что он и другие члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не поедут на переговоры в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту главы Беларуси.

26 мая Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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