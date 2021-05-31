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Зеленский подписал указ о создании вуза информационной и кибербезопасности

31 мая 2021, 11:20

Зеленский подписал указ о создании вуза информационной и кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета информационной и кибербезопасности. Во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» глава государства рассказал, что вуз должен готовить специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.

«В Украине будет создан президентский университет – это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты нашего государства, для вызовов будущего», – заявил Зеленский.  

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В мае был открыт киберцентр UA30, который будет заниматься вопросами защиты персональных данных.

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