МИД Украины пообещал санкции, если Беларусь отправит самолеты в Крым

Украина введет санкции, в случае если самолеты белорусской авиакомпании окажутся на территории оккупированного Крыма. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.



«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — сказала Джапарова.



Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью — не политическое, а касается безопасности, «ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».



По ее словам, Украина полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира относительно реакции на опасные действия Лукашенко.

23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. После приземления были арестованы оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга София Сапега, которые находились на борту.



Кабмин запретил с 26 мая прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, Украина с 29 мая закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.



В то же время после того, как Украина закрыла небо для белорусских самолетов, Лукашенко попросил Путина пустить их через Россию в Крым.