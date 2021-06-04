С начала текущих суток, 4 июня, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что недалеко от населенного пункта Пески НВФ открывал огонь из минометов 82-го калибра. Никто из украинских военных не пострадал.



За прошедшие сутки, 3 июня, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» также не сообщают о нарушениях режима прекращения огня за четверг.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года и до 2 июня 2021-го зафиксировала не менее 33 169 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 10 526 взрывов, 5 605 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также не менее 16 701 очереди и выстрела.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.