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В четверг на Донбассе сохранялась «тишина», утром в пятницу — один обстрел

04 июня 2021, 08:48

В четверг на Донбассе сохранялась «тишина», утром в пятницу — один обстрел

С начала текущих суток, 4 июня, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что недалеко от населенного пункта Пески НВФ открывал огонь из минометов 82-го калибра. Никто из украинских военных не пострадал.

За прошедшие сутки, 3 июня, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» также не сообщают о нарушениях режима прекращения огня за четверг.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года и до 2 июня 2021-го зафиксировала не менее 33 169 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 10 526 взрывов, 5 605 пролетевших неопределенных боеприпасов, 228 вспышек дульного пламени, 109 осветительных ракет, а также не менее 16 701 очереди и выстрела.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.

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