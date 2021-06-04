Образовательные центры для донецких и луганских абитуриентов откроются 7 июня

В понедельник, 7 июня, начнут работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» для детей из неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.



Кроме этого в министерстве образования и науки Украины напоминают, что для молодежи из Донбасса и Крыма скоро стартуют бесплатные курсы для дальнейшего поступления на учебу в украинские вузы. Отбор на курсы стартовал с 1 июня и будет проходить до 20 июня. Само обучение продлится с 29 июня по 31 августа.



В 2020 году почти 1,5 тысячи детей из оккупированного Крыма и ОРДЛО стали студентами украинских вузов через образовательные центры «Донбасс – Украина» и «Крым – Украина». В этом году для абитуриентов с неподконтрольных территорий стараются создать максимально благоприятные условия.

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