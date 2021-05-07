Образовательные центры для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма упрощают поступление в украинские вузы

В 2020 году почти 1,5 тысячи детей из оккупированного Крыма и ОРДЛО стали студентами украинских вузов через образовательные центры «Донбасс – Украина» и «Крым – Украина». В этом году для абитуриентов с неподконтрольных территорий стараются создать максимально благоприятные условия, сообщает телеканал «Дом».



К примеру, в Харькове такие образовательные центры действуют при 20 вузах. В них можно обращаться, даже не имея паспорта или документа об образовании, рассказала директор образовательного центра «Донбасс-Украина» в Луганском национальном аграрном университете Лариса Васюренко.



«К нам могут поступать лица с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и с линии разграничения, так называемой "серой зоны". То есть прописка в документах должна быть на тех территориях. Могут поступать без паспорта, имея лишь свидетельство о рождении – мы здесь содействуем в получении украинского паспорта. Также могут поступать, не имея документа об образовании», – говорит Лариса Васюренко.



В прошлом году в Харьковский национальный политехнический университет на бюджет поступило 150 абитуриентов с неподконтрольных территорий. Еще 10 жителей Луганской и Донецкой областей учатся на контрактной основе.



«Если у них получается сдать ВНО – все или одно – это хорошо. По тем предметам, для сдачи которых не удалось выехать на ВНО, абитуриенты могут досдать вступительные экзамены», – пояснил директор образовательного центра на базе Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Сергей Белик.



По его словам, такие экзамены не привязывают к дате для удобства абитуриентов.



«Мы учитываем максимально возможности и не подвязываем экзамены к дате, а вот собрались один-два человека – организовывается комиссия, и они сдают экзамен», – добавляет Белик.



В этом году образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» откроются 7 июня. До этого времени, по словам сотрудников центров, абитуриенты могут получить консультации по телефону и в соцсетях.