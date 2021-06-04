Непростой разговор: В Белом доме спрогнозировали встречу Байдена с Путиным

Предстоящая встреча президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако даст возможность лидерам обсудить целый ряд тем лицом к лицу. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



«Я не думаю, что мы рассчитываем, будто это будет встреча с результатами, которые решат все вопросы, все вызовы в отношениях между нами», – сказала она на брифинге.



По ее словам, в Вашингтоне ожидают, что сторонам предстоит непростой разговор.

Первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится 16 июня в Швейцарии. Переговоры с Путиным пройдут после уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.



Ожидается, что Байден и Путин на саммите рассмотрят перечень разных вопросов, в том числе, и ситуацию в Украине. В Киеве подчеркнули, что администрация Байдена согласовывает с Офисом президента Зеленского украинскую тематику переговоров с Путиным.