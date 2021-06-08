По решению суда: Денисова рассказала, кому из переселенцев вернут задолженность по пенсиям

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам.



Она напомнила, что если на начало 2014 года на учете состояли 1 млн 126 тыс. пенсионеров из Донецкой и Луганской областей, то сегодня получают пенсию от Украины только 626 тысяч человек.



«Из них 279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата, потом возобновлена, и 11 миллиардов гривен – это сумма задолженности по пенсиям по решениям судов. Это прекращение выплат, которое происходило с 2015 года до 2021 года», – рассказала омбудсвумен в эфире «Донбас Онлайн».



Денисова подчеркнула, что данная сумма – это именно задолженность гражданам Украины, пенсионерам, которым прекращалась выплата пенсий по тем или иным причинам, но было принято судебное решение о том, чтобы им возобновить такие выплаты.



«Выплаты возобновили, но задолженность составляет 11 миллиардов гривен. Я приветствую то, что наконец был дан ответ Кабинетом министров Украины, что такой порядок – как именно будут выплачиваться эти 11 миллиардов – будет принят», – отметила омбудсвумен.



Людмила Денисова добавила, что каждый год в докладе о правах человека в Украине акцентировала на том, что государству необходимо выполнить решения судов в отношении пенсионеров, которым прекращали выплаты.

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Проект документа вынесен на обсуждение и опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.



Юристы БФ «Право на защиту» изучили данный проект постановления и пришли к выводу, что сразу получить задолженность по пенсиям с принятием соответствующего порядка переселенцам будет почти невозможно.