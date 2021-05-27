Будут ждать выплат неизвестно сколько: Юристы дали оценку порядку погашения долгов по пенсиям переселенцев

Пенсионный фонд Украины опубликовал проект постановления Кабинета министров о выплате задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам и тем, кто отказался от справки переселенца. Однако принятие этого порядка совсем не значит, что люди сразу получат свои деньги, сообщает «Юридический советник для переселенцев».



Юристы БФ «Право на защиту» изучили данный проект постановления и пришли к выводу, что сразу получить задолженность по пенсиям с принятием соответствующего порядка переселенцам будет почти невозможно.



«Предложенный ПФУ порядок, который так долго все ждали, предусматривает, что пенсионные выплаты за прошлый период, в том числе начисленные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, будут осуществляться по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда Украины на эту цель, за счет средств Государственного бюджета Украины на соответствующий год. То есть, если до принятия этого порядка лицам не выплачивали пенсионные выплаты, поскольку отсутствовал отдельный порядок, определенный Кабмином, то с принятием такого порядка пенсионеры из числа ВПЛ будут ожидать выделения средств для этой цели, причем неизвестно сколько», – поясняют правозащитники.



Такой подход, отмечают юристы, фактически нарушает нормы Конституции Украины, Закона Украины «О пенсионном обеспечении», Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и противоречит Протоколу 1 Европейской конвенции по правам человека.

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Проект документа вынесен на обсуждение и опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.



Документ также регулирует порядок выплаты недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера-ВПЛ или пенсионеров, которые проживали на временно неподконтрольной территории и не были зарегистрированы или взяты на учет украинскими органами госвласти.



Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова ранее сообщала, что задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий достигла 11 миллиардов гривен.