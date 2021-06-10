«Захват заложников»: Резников – о блокировании «ДНР» выезда детей старше 14 лет

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «захватом заложников» ограничение группировкой «ДНР» выезда детей старше 14 лет. Его заявление опубликовала пресс-служба Минреинтеграции.



Так Резников отреагировал на информацию о том, что боевики стали блокировать выезд детей на свободную территорию Украины, заставляя их по достижению 14-летия получать «паспорта ДНР», а также гражданство России.



В Минреинтеграции напомнили, что ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас группировка «ДНР» запретила пересечение КПВВ и временно неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя наличия незаконных документов.



«Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Ранее я неоднократно говорил о том, что наши граждане на временно оккупированных территориях – это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение. Детей с родителями просто разворачивают», – заявил Резников.



По его словам, такая практика резко усилилась за последние пару недель. Вице-премьер считает, что это – ответ России на программу реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ), которую расширяет Украина. Он напомнил, что в прошлом году были существенно упрощены условия поступления абитуриентов с ВОТ в украинские вузы.



В этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университета, в том числе – лидеры украинского образования, такие как Киевский национальный, Львовский национальный, Киевский и Харьковский политехнические, Харьковский авиационный университет и другие.



«Все больше людей понимает, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать пересечение. В качестве повода используется эпидемия коронавируса, теперь еще добавляются формальные запреты для детей», – подчеркнул Алексей Резников.



Он отметил, что Украина обратит внимание на эти действия международных партнеров, в первую очередь – США, Франции и Германии, а также ОБСЕ.



«Это недопустимо. Брать детей в заложники по политическим мотивам – это и есть терроризм. Более того, это наглядное доказательство того, как российская сторона на самом деле "стремится" к урегулированию», – считает вице-премьер.



Он также добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с неподконтрольных территорий своих первых украинских паспортов. По словам Резникова, сейчас проводятся консультации с другими органами власти, чтобы наработать оптимальную модель.

Ранее сообщалось, что группировка «ДНР» перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», паспортов РФ или Украины. При этом теперь фактически пока подросток не получит «паспорт ДНР» или РФ, он не может выехать за пределы ОРДЛО, чтобы оформить паспорт Украины.