Сборная Украины собирается играть в футболках с надписью «Героям слава». Но переговоры с УЕФА продолжаются

Сборная Украины собирается выйти на первый матч чемпионата Европы по футболу в форме с надписями «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский во время брифинга в пятницу.



Вместе с тем он отметил, что в Риме продолжаются переговоры президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко с представителями УЕФА.



«Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза. Это все, что мы можем сказать на данный момент», — сказал Глывинский.



Он добавил: «Мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена».

Ранее сегодня исполком Украинской ассоциации футбола присвоил официальный футбольный статус лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!».



Такое решение УАФ приняла на фоне ситуации с формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Накануне УЕФА после жалобы России потребовал убрать лозунг «Героям слава» с игоровых футболок, который в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».



Вместе с тем УЕФА разрешила оставить на форме надпись «Слава Украине» и контуры карты Украины, включающие Крым.



Первый матч сборной Украины на Евро состоится 13 июня против команды Нидерландов.