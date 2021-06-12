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О добыче пресной воды для Крыма под Азовским морем придется забыть – Аксенов

12 июня 2021, 16:27

О добыче пресной воды для Крыма под Азовским морем придется забыть – Аксенов

Проект по добыче пресной воды под дном Азовского моря не имеет перспективы. Об этом заявил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».

Он отметил, что минерализация воды, расположенной под Азовским морем, может быть слишком высокой, и ее придется очищать перед подачей в водопроводную сеть.

«Она [вода под Азовским морем] не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, она имеет... количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального – минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо», – сказал Аксенов.

По его словам, потребности Крыма не могут быть обеспечены путем очистки азовской воды.

«Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе (поселок в Сакском районе Крыма) и в Ялте – это единственный выход из положения. Другого вообще нет», – сказал Аксенов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в Азовском море с июля начнут бурить скважины для снабжения Крыма водой. Разведка показала, что поступающая из имеющихся скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая. В то же время в России утверждают, что проект поможет решить вопрос с обеспечением водой большей части полуострова, поскольку под дном Азовского моря находятся большие запасы пресной воды.

Экологи считают, что если россияне начнут бурение дна Азовского моря, то вода, которая останется на Крымском полуострове, будет непригодна для питья. И это приведет к тому, что сама территория может стать безлюдной.

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