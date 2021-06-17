Послы G7 призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 громадах Донбасса

Послы стран «Большой семерки» в Украине по итогам встречи с представителями ЦИК, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Гражданской сети «Опора» призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на странице послов G7 в Украине в Twitter.



«Послы подчеркнули необходимость: поддержки ЦИК; дальнейших своевременных изменений в избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов; повышения гендерного равенства; проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса как можно быстрее; надлежащего регулирования финансирования в политике», — говорится в сообщении.

8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.



ЦИК отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.



16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.



11 мая 2021 года Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в указанных громадах.



В июне 2021 года Центризбирком обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров относительно финансирования местных выборов и промежуточных выборов народных депутатов на всей территории Украины осенью. На организацию выборов и подготовку в 18 громадах Донбасса просят 28 миллионов 55 тысяч гривен.