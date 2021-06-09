Выборы в громадах Донецкой и Луганской областей могут состояться 31 октября

Первые местные выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей могут состояться 31 октября. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.



ЦИК обратилась к Верховной Раде и Кабмину относительно финансирования местных выборов и промежуточных выборов народных депутатов Украины 31 октября 2021 в размере 76 млн 67 тысяч гривен.



В частности комиссия отметила, что в связи с постановлением Шестого апелляционного административного суда от 11 мая 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть назначены первые местные выборы. Для их организации необходимо 28 млн 55 тысяч гривен.



Ранее суд отменил Постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.