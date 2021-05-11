Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса

Сегодня, 11 мая, Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.



Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на информацию, поступившую из нескольких не связанных между собой источников.



В организации уточнили, что Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855 / 25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.



Полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

8 августа 2020 года ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области. Это решение ЦИК вызвало резонанс среди избирателей Донецкой и Луганской областей, особенно в громадах, где голосование происходило на всех общенациональных и местных выборах 2014-2019 гг.



В ЦИК допускали, что местные выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донбасса могут состояться весной 2021 года в случае предоставления соответствующих выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций.



Однако 16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громад и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.



В Гражданской сети ОПОРА отмечали, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.