ЦИК: Выборы невозможно провести в 18 громадах на Донбассе

Местные выборы невозможно провести в 10 громадах на территории Донецкой области и восьми — в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



7 августа в Комиссию поступили выводы от Донецкой и Луганской ОГА, согласно которым выборы невозможно провести в десяти громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми ОТГ — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.



Вместе с тем Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района на участках № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.



«При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию», — добавили в ЦИК.