В Мариуполе создали петицию за отмену повышения стоимости проезда в городском транспорте

В Мариуполе жители просят отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте, о котором ранее объявил горсовет. Мариупольцы создали и опубликовали петицию.



С 18 июня она собрала 28 подписей из 250 необходимых.



«Мы, жители Мариуполя, требуем не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте, так как существующие тарифы на фоне всеобщего подорожания и так высоки! А уровень жизни в Мариуполе значительно ниже, чем в Киеве или областных городах Украины. Для подорожания стоимости проезда нет никаких предпосылок!», - написала автор петиции Юлия Перминова.



Если обращение наберет 250 подписей, его должна будет рассмотреть городская власть.

В Мариуполе на ближайшее заседание исполкома вынесут вопрос о повышении стоимости проезда в городском транспорте. Тарифы на проезд в автобусах и троллейбусах планируют увеличить до 10 грн, в трамвае – до 9 грн.



С 8 июня в Краматорске начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Билет в троллейбусах теперь стоит 8 гривен, в автобусах и маршрутках – 10 гривен. Аналогичная стоимость проезда в городском транспорте в Киеве. Краматорчане возмущаются и собрали подписи под петицией об отмене повышения стоимости проезда.