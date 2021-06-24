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Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО

24 июня 2021, 13:35

Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сегодня, 24 июня, встретился в Донецке с новым «инвестором» компании «Внешторгсервис» — генеральным директором российского АО «Финансовые активы» Евгением Юрченко. На встрече также присутствовал «премьер-министр ДНР» Александр Ананченко.

Как сообщается на сайте Пушилина, встреча касалась ситуации на подконтрольных «Внешторгсервсису» предприятиях.

«Прошло не такое большое количество времени — всего две недели — с момента подписания определенных соглашений, после которых мы, как инвесторы, зашли на предприятия металлургического комплекса. За это время все, о чем мы с вами договаривались, было выполнено. Я вам хочу доложить, что в настоящий момент выплачены задолженности по заработной плате: на каких-то предприятиях это полтора оклада, на каких-то — два оклада», — сказал Юрченко и добавил, что следующая заработная плата также будет оплачиваться в двойном размере.

По его словам, в планах обновленного «Внешторгсервиса» в течение трех месяцев погасить полностью задолженность по зарплате тем работникам, которые до сих пор работают на предприятиях. А в течение шести месяцев Юрченко хочет полностью погасить задолженность по зарплате для тех сотрудников, «которые не выдержали этой сложной, тяжелой объективной ситуации» и уволились.

«В течение полугода никаких задолженностей, даже перед теми сотрудниками, которые уволились с предприятия, не будет. Погашаются и погашены задолженности по углю, по железной дороге. И у нас уже разработан план на 2, на 4, на 6 месяцев, по которому будут производиться первые поставки угля в наступающем месяце, и предприятия уже будут выходить на определенную проектную мощность», — подчеркнул он.

Также Юрченко пообещал, что его компания проинвестирует восстановления производства на предприятиях.

На прошлой неделе Юрченко провел аналогичную публичную встречу с главой «ЛНР» Леонидом Пасечником.

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.

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