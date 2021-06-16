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«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»

16 июня 2021, 10:56

«Внешторгсервис» продолжит не платить налоги «ДНР»

Обновленный «Внешторгсервис» продолжит не платить «налоги» в бюджеты группировок «ДНР» и «ЛНР», как и его «предыдущая версия». Об этом сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, который сейчас себя позиционирует «общественным деятелем ДНР».

«Налоги в бюджет обновленный ВТС платить не будет точно так же, как и его предыдущая версия, местному бизнесу от щедрот не перепадет, лом скупать будут по той же заниженной цене, как и скупали. Если не развалят производство, не убьют мощности и остановят отток специалистов, уставших от "тягот и лишений воинской службы" — уже хлеб», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас внутри компании «Внешторгсервис» происходит формирование нового управленческого аппарата, где одним из критериев подбора является удаленность от предыдущего бенефициара Сергея Курченко.

«Среди будущих топ-менеджеров обновленного ВТС мы увидим и известные нам фамилии. Некоторые, такие, как бывший министр связи ДНР [Виктор] Яценко, вполне неплохо зарекомендовали себя на своих поприщах, пока их не сняли в ходе "плановой ротации"», — подчеркнул Ходаковский.

Рабочие предприятий, входящих в орбиту «Внешторгсервиса», в тематических чатах пишут, что с приходом нового «инвестора» им действительно начали выплачивать долги по зарплате. Об этом заявили и подконтрольные «Л-ДНР» профсоюзы, а также Ходаковский.

На прошлой неделе главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.

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