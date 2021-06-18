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Пасечник встретился с россиянином, который теперь управляет заводами в ОРДЛО

18 июня 2021, 18:11

Пасечник встретился с россиянином, который теперь управляет заводами в ОРДЛО

Евгений Юрченко − новый инвестор металлургии в ОРДЛО. Фото: ЛИЦ Евгений Юрченко − новый инвестор металлургии в ОРДЛО. Фото: ЛИЦ

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник встретился с новым «инвестором» Алчевского металлургического комбината (АМК), руководителем компании «Финансовые активы» Евгением Юрченко. Об этом сообщает пресс-служба «администрации главы ЛНР».

Как отмечается, Юрченко рассказал Пасечнику о сегодняшнем посещении АМК и о взятых на себя обязательствах.

«Встретился с коллективом, профсоюзными лидерами. Мы взяли на себя обязательства в течение трех месяцев полностью погасить все задолженности по заработной плате, в течение шести месяцев − для тех сотрудников, кто уехал с предприятия в другой регион, но, тем не менее, всю эту социальную ответственность мы на себя берем. Есть планы на два, четыре месяца и на шесть. Мы называем это малый контур – это подъем и запуск производства на тех мощностях, которые есть», – сказал Юрченко.

Евгений Юрченко побывал на Алчевском металлургическом комбинате

Новый «инвестор» АМК также сообщил, что на прошлой неделе была выплачена заработная плата, которая в разных подразделениях составила от полутора до двух месячных заработных плат.

Пасечник подчеркнул, что необходимо «навести порядок» на предприятиях металлургии «ЛНР» – АМК и Стахановском заводе ферросплавов и пообещал Юрченко «всестороннюю помощь и содействие».

На прошлой неделе главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.

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