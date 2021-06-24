СНБО рекомендовал вернуть ПЦР-тестирование на КПВВ из-за штамма «Дельта»

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал возобновить ПЦР-тестирование на пунктах пропуска с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Это входит в пакет мер по предупреждению распространения штамма коронавируса «Дельта», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



В МОЗ напомнили, что в Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванных штаммом «Дельта».



«В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства», – отметили в Минздраве.



В частности, первоочередные рекомендации СНБО включают ПЦР-тестирование для тех, кто въезжает в Украину из Индии, России, Великобритании, Португалии, а также ПЦР-тестирование на КПВВ в Донецкой и Луганской областях и админгранице с Крымом.



Кроме того, СНБО указывает на необходимость ускорения темпов вакцинации и обеспечения ее доступности.

С 17 июня для въезжающих на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ решением правительства была отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку в Украине установлена «зеленая» карантинная зона. Также была отменена обязательная установка мобильного приложения «Вдома» при пересечении КПВВ и пока не требовалось проходить тестирование на коронавирус.