На Донетчине снова заговорили о добыче циркония, люди боятся открытия рынка земли

В поселке Никольское под Мариуполем сегодня снова обсуждали вопрос по вероятной разработке месторождения циркония и редкоземельных металлов, передает MRPL.CITY.



Местные жители собрались в Никольском поссовете, чтобы выразить власти свою обеспокоенность в связи с открытием с 1 июля рынка земли. По их информации, некоторые фермеры хотят выкупить у владельцев земельные паи, на территории которых ранее планировалось добывать цирконий. Жители опасаются, что в дальнейшем фермеры получат монополию на эти земли и смогут использовать их для разработки месторождения.



Юристка агрокомпании, которая сейчас арендует у жителей указанные паи, прокомментировала, что их владельцы против добычи циркония на их землях. По ее словам, из 20 собственников 18 уже написали соответствующие заявления. Еще с двумя владельцами планируют связаться в ближайшее время.



Как рассказал председатель Мариупольского райсовета Степан Махсма, на сегодняшний день лот на разработку Азовского участка циркония снят с аукциона – ему присвоен статус «отмененного».



«Сегодня нет никаких предпосылок к беспокойству, данное месторождение снято с аукциона, оно не рассматривается в торгах. Мы для этого сделали все возможное. Жизнь и здоровье жителей Никольской громады важнее чьих-то производственных и финансовых интересов», – пояснил Степан Махсма.



Глава Никольского поссовета Василий Митько отметил, что держит вопрос добычи циркония на контроле и постоянно коммуницирует с громадой, народными депутатами, представителями Мариупольского райсовета, юристами и экологами.



«Сейчас мы будем собирать необходимый пакет документов, чтобы направить его в Киевский окружной суд. Необходимо запретить Государственной службе геологии и недр Украины рассматривать участок вблизи Никольского для разработки месторождения циркония. Этот вопрос должен быть снят окончательно», – сказал по итогам собрания Василий Митько.

Пласт циркония размером около 40 гектаров расположен в 1,5 километрах от поселка Никольское в Донецкой области. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей. Посельчане неоднократно проводили акции протеста против добычи циркония на территории их громады.



Территория с месторождением была выставлена на аукцион, который планировался на 15 февраля на сайте Государственной службы геологии и недр Украины. Начальная цена была снижена вдвое и составляла более 4,2 миллионов гривен.



В итоге Госгеонедра отменило проведение аукциона на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское под Мариуполем.