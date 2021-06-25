Сутки на Донбассе: Штаб ООС зафиксировал 14 нарушений «режима тишины»

За минувшие сутки, 24 июня, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Также там напомнили, что в результате обстрела был ранен украинский военный.



По данным штаба, огонь велся по украинским позициям в районе Новгородскоко, Пивденного, Шумов, Марьинки, Старогнатовки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Песок. Кроме того, в районе Майорска враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



С начала текущих суток, 25 июня, украинская сторона зафиксировала три нарушения «режима тишины» — у Водяного, Авдеевки, Золотого-4.



Группировка «ДНР» за минувшие сутки заявила, что их позиции были обстреляны в районе поселка шахты «Трудовская» в Донецке, Веселого. Также сообщается о гибели боевика.



Группировка «ЛНР» зафиксировала одно нарушение «режима тишины» — в районе Желобка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 21 июня 2021-го зафиксировала не менее 36 744 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.