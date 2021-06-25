Новый управляющий заводами ОРДЛО назвал сумму задолженности по зарплатам

Новый «инвестор» компании ЗАО «Внешторгсервис» — гендиректор российского АО «Финансовые активы» Евгений Юрченко заявил, что задолженность по заработной плате на предприятиях «ВТС» превысила три миллиарда рублей. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции на Макеевском коксохимическом заводе, пишет ДАН.



Он утверждает, что полностью задолженность по заработной плате будет погашена в ближайшие пять месяцев. «Львиную долю мы погасим в течение двух месяцев», — заверил Юрченко.

11 июня главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с проблемами заводов поручено россиянину Евгению Юрченко. О причинах смены куратора «Внешторгсервиса» «Новости Донбасса» писали здесь.