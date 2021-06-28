В СБУ объяснили, почему Киркорова исключили из «черного списка»

СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на СБУ.



«В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Службе безопасности Украины требуется дополнительная обработка данного вопроса», — говорится в комментарии.

23 июня Минкультуры по представлению СБУ включило российского певца Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности из-за его поддержки оккупации Крыма Россией.



В воскресенье, 27 июня, Минкультуры опять же по обращению СБУ исключило россиянина из этого списка.



В январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание им оккупации Крыма.