В Славянске начали ремонтировать аварийный мост через Казенный Торец

В Славянске 28 июня стартовала реконструкция аварийного моста через реку Казенный Торец. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook.



«Что касается моста, то уже до пятницы будет оборудован крытый пешеходный переход. После его запуска вновь пересмотрим работу общественного транспорта, сделав ее максимально удобной для пассажиров», – уточнил городской голова.



Он также отметил, что в Славянске идет ямочный ремонт дорог, средства на который выделяются из городского бюджета. В частности, ремонтируют дороги по ул. Заводской и Дарвина в мкр-не Машмет, которые из-за аварийного моста испытывают дополнительную нагрузку.



«На отдельных участках уже сняли верхний слой. На данный момент идет обустройство основы. Если позволит погода, работы планируется окончить до конца текущей недели», – сообщил Вадим Лях.



Кроме того, по его словам, ремонтируются дороги по улицам Добровольского, Барвенковской, Армейской. А в районе остановки «Молодежная» на ул. Батюка, где ремонтируют тротуар, появится парковка и «умный» остановочный пункт, который вместе с другими оборудуют за средства проекта USAID «Демократическое управление в восточной Украине».

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигал 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.



Средства на ремонт аварийного моста в Славянске выделили из областного бюджета Донетчины. Согласно изначальному проекту, стоимость работ составляла более 30 миллионов гривен.