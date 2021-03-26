Средства на ремонт аварийного моста через Казенный Торец в Славянске выделят из областного бюджета Донетчины. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях по итогам посещения моста вместе с главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко.



Он уточнил, что из городской казны выделят 10% стоимости ремонта моста, а область возьмет на себя остальное финансирование.



Согласно изначальному проекту, стоимость работ составляет более 30 миллионов, но она будет корректироваться с учетом выводов экспертов и выбранных технических решений.



«Понимая сложности с принятием бюджета, и поскольку львиную часть средств на реконструкцию выделяет область, попросил их взять на себя функции заказчика. Это позволит им самостоятельно проводить тендер и корректировать проект, если возникнет такая необходимость», – пояснил Лях.



По его словам, на то, чтобы окончательно определиться с технологией реконструкции, глава области выделил неделю.



«Так что у нас остается совсем немного времени для принятия всех соответствующих сессионных решений. Свою работу я уже начал. Проекты для сессии сегодня появятся на сайте горсовета. Если не будем затягивать, мост в Славянске откроется через полгода», – заключил Вадим Лях.

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигает 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.