Жителям ОРДЛО, которые едут в Украину через Россию, нужно сдавать тесты или уходить на самоизоляцию

Украинцам, которые едут из отдельных районов Донбасса через Россию в Украину, придется сдавать экспресс-тест на коронавирус в районе пограничных пунктов пропуска или проходить обязательную самоизоляцию после въезда на территорию страны.



В Госпогранслужбе «Новостям Донбасса» пояснили, что жители ОРДЛО подпадают под новые правила въезда в Украину даже если они едут транзитом через территорию России.



Напомним, что со 2 июля, изменения на пограничных пунктах страны касаются инострацев, граждан Украины и лиц без гражданства, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии, или тех людей, которые находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней.



Экспресс-тест на определение антигена коронавируса должен быть проведен в санитарных зонах у пунктов пропуска через государственную границу Украины. Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.



По данным «Новостей Донбасса» экспресс-тест на приграничном пунтке пропуска «Меловое» стоит 1500 гривен. В Госпогранслужбе Украины нам сообщили, что не располагают такой информацией, потому как служба не занимается этими вопросами.



Отметим, что новые правила въезда не распространяются на КПВВ Донбасса, которые расположены на линии соприкосновения.



Границу с РФ сегодня пересекли более 1800 человек, из них прошли тестирование – более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины), 745 – отправились на самоизоляцию, а 49 – на обсервацию. Остальные – это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок.





Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию является проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России, граждане долгое время получали штрафы за незаконное пересечение границы.



На днях Верховная Рада отменила штрафы для жителей неподконтрольного Донбасса, вынужденно выезжающих из ОРДЛО через Россию.