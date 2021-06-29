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Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности

29 июня 2021, 18:33

Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект, который предусматривает отмену штрафов для жителей неподконтрольного Донбасса, вынужденно выезжающих из ОРДЛО через Россию.

За законопроект №5478 в целом проголосовали 292 народных депутата на внеочередном заседании 29 июня.

Документ предусматривает внесение изменений в раздел II «Заключительные положения» закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

«Законопроект предусматривает неприменение в отношении граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования КПВВ штрафов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию или выезда из нее, если такие нарушения произошли по причинам гуманитарного характера, определенным Кабинетом министров Украины», – сообщил, выступая с трибуны Верховной Рады, глава Комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что это политический шаг навстречу жителям ОРДЛО, которые из-за блокирования КПВВ боевиками вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Особенное значение это имеет для вступления абитуриентов из ОРДЛО в украинские вузы.

Основаниями гуманитарного характера, к примеру, являются тяжелая болезнь или смерть близких родственников, возвращение к зарегистрированному месту жительства, выезд на учебу и другие. Наличие гуманитарных оснований должно быть документально подтверждено.

Законопроект поддержали представители большинства парламентских фракций.

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