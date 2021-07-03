Россия устроила маневры военной авиации над Черным морем во время учений Sea Breeze

Во время международных учений «Sea Breeze – 2021», которые проходят в Черном море, Российская Федерация организовала учебно-боевые полеты военной авиации при участии более 10 самолетов.



Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что «экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника».



Как уточняется, были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Перед началом совместных полетов экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.



«В рамках тренировочных полетов летчики отработали выполнение простых и сложных полетных заданий со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника», – сообщили в минобороны России.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия пытается противодействовать учениям «Sea Breeze – 2021» всеми возможными способами и вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими маневрами.