Минреинтеграции и Минобразования запускают пилотный проект по подготовительным курсам для молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.



В ходе коллегии Минреинтеграции она констатировала, что сейчас информации о возможностях поступления в украинские вузы и льготах для детей с неподконтрольных территорий крайне недостаточно.



«Это является основным усложняющим моментом доступа детей к украинскому образованию», – отметила Драганчук.



Среди других причин, которые препятствуют детям с ВОТ получать украинское образование, она назвала высокую стоимость поездок с временно оккупированной территории и проживания во время поступления, затруднения при выезде с ВОТ со стороны оккупационной власти, психологическое давление на детей и преследование семей, агрессивную информационную пропаганду, отличия в учебных программах.



«В прошлом году поступило на 8% больше молодежи с ВОТ, и это немало, учитывая карантинные ограничения на КПВВ и экономические последствия для семей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Несмотря на все трудности прошлого года, количество поступивших детей увеличилось, и для нас очень важно сохранить эту позитивную динамику», – подчеркнула заместитель министра.

Драганчук рассказала, что в ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты по созданию подготовительных курсов для абитуриентов с ВОТ, это новое направление, которое реализуется совместно с Минобразования.



«Пилотный проект состоит в том, что дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", будут автоматически зачисляться на подготовительные курсы с соответствующим стипендиальным обеспечением. По нашим ожиданиям, мы можем начать такие курсы в конце июня, накануне Дня Конституции Украины», – пояснила Драганчук.



По ее словам, дети, независимо от тех вузов, которые они выберут для дальнейшего обучения, смогут пройти подготовительные курсы. Кроме академического образования, они будут включать мероприятия по психологической адаптации детей в условиях свободной Украины, чтобы они могли скорее интегрироваться в социум, в который они приехали на обучение.



Подготовительные курсы планируют запустить на базе 25 вузов.



По словам Драганчук, учреждения получат средства для организации самих курсов, а также для выплаты слушателям курсов стипендии в размере двух прожиточных минимумов (4590 гривен), оплату проживания в общежитиях, культурные, психологические и спортивные мероприятия и другое.

Она привела примерный перечень вузов, которые планируют задействовать в пилотном проекте, учитывая, что в эти вузы ранее уже поступали абитуриенты с временно неподконтрольных территорий.

В Минреинтеграции ожидают до 750 участников подготовительных курсов и около 1475 поступивших в украинские вузы абитуриентов с временно неподконтрольных территорий в 2021 году.