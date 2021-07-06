Ипотека под 3%: Первых победителей программы для переселенцев назовут 19 июля

Первые победители по жилищной программе для внутренне перемещенных лиц «Ипотека под 3%» будут определены 19 июля. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский в эфире телеканала «Дом».



«Ипотека под 3%» – это программа льготных ипотечных кредитов для ВПЛ за счет грантовых средств правительства Германии, предоставляемых через Банк развития KfW.



«До 17 июля подаются документы. А 19 июля состоится первый отбор победителей. Только на сегодняшний день есть более 16 тыс. заявок. Соответственно, за счет этого инструмента в течение этого и следующего годов 680 семей, а по нашим расчетам это 1800 человек, будут иметь возможность получить эти квартиры и там проживать», – сообщил Замлинский.

С 17 мая началась реализация программы «Ипотека под 3%» для переселенцев из Донбасса. На ее финансирование Украина получила от Немецкого банка развития KfW безвозвратный кредит в сумме 25,5 миллионов евро.



Условия участия в программе представили в Государственном фонде молодежного строительства. С ними можно ознакомиться здесь.



В общественной организации «Донбасс SOS» сообщили, что поступило большое количество обращений переселенцев по поводу участия в данной ипотечной программе. Правозащитники ответили на наиболее часто встречающиеся дополнительные вопросы.